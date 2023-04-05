شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 14.. شيماء سيف وثروت "لما مراتك تفضحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة ، حيث حدثت مشادة كلامية بين فوقية وأكرم عندما كانوا تركوا منزل ضالدكتورة سميحة ومتجهين إلى منزلهم، ونشرت صفحة cbc، مشهد كومديى بينهما مفادة "لما مراتك تكون جايبة آخرها منك وتفضحك.. ده اللي حصل بين أكرم وفوقية".

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.