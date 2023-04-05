شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد دينا الشربينى بمسجد المشير طنطاوى.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة دينا الشربينى عن موعد عزاء والدها، حيث علقت على موقع التواصل الاجتماعى الانتستجرام قائلة : سيقام عزاء والدي وحبيبي السيد/ محمد الشربينى يوم الجمعه الموافق 7 أبريل بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس نسالكم الدعاء .

وكان قد حضر الجنازة المخرج أحمد شفيق ومجدى بدر وعمر السعيد وكندة علوش، وتعرضت دينا للانهيار أثناء نقل جثمان والدها داخل المسجد، حيث وصلت دينا رفقة جثمان والدها والذى وافته المنية مساء أمس.

وحرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان.

وحرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضا وكتب تعليقا جاء فيه: احنا في شهر مبارك، وان شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.