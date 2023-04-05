شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد لله ع السلامة الحلقة 14.. مش هتصدقوا فرحة يسرا لما شافت محمد صلاح "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة ، حيث زار آدم الشرقاوى أصدقائه الذى كان يلعب معهم الكرة في الشارع، ومعهم منتخب العالم إمبابى وميسى ومحمد صلاح، وهو الامر الذى شعرت من خلاله الدكتورة سميحة والدته بسعادة كبيرة ، خاصةعندما شاهدت شبيه الدولى المصري محمد صلاح.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات أخرى، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.