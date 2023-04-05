شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الشاعر محمد الآياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر الغنائى محمد الآياتى وفاة الده، حيث كتب على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الكابتن حسن الآياتي في ذمة الله .





وكانت آخر أعمال الشاعر محمد الآياتى مشاركته في البوم رامى صبرى الأخير في اغنية "احنا فى حتة تانية"، من كلمات "محمد الآياتي، ألحان رامى صبري، توزيع مكس، وماستر طارق توكل.

ويضم ألبوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدع" 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها من 20 ديسمبر الماضى واستمر حتى يوم 6 يناير الماضى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما الأغنية الثالثة هي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر اطرق توكل.