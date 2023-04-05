شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أيام الشقاوة.. يسترجع ذكرياته مع مربوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الكبير "أحمد مكى" ذكرياته أيام الشقاوة، وتحدث مع زوجته مربوحة "رحمة أحمد" عن تلك الأيام وجمالها وعن شكله وقتها خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 7، وقال الكبير لها: "أنا كنت عفريت وأنا صغير، كنت عامل ميكس فان دام على بروسلى على جاكى شان على يوسف منصور"، وظلت مربوحة تضحك على كلامه وعلى ما يقوله.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.