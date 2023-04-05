في ذكرى الأربعين .. أيمن زيدان يستذكر شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:47 مساءً - وجه الفنان أيمن زيدان رسالة إلى شقيقه الراحل الفنان شادي زيدان، ولك في ذكرى مرور أربعين يوما على رحيله، إثر تعرضه لجلطة دماغية خلال تصوير أحد أعماله الدرامية .

نشر أيمن زيدان صورة لشقيقه الراحل عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، وكتب في تعليقه عليها: “أربعون يوماً مضت على رحيلك .. أربعون يوماً مضت على ذلك الجرح النازف الذي لن يندمل .

تابع: “لازلت ما زلت أذكر خطواتنا في الأزقّة التي طويناها معاً .. ولازالت جلجلة صوتك المغمّس بالقهر لا تبارحني، يوم كنت تحكي لي عن رغبتك بالنزوح عن عالمٍ ضاق بك وعن الإقصاء المهني الذي لم تجد له تفسيراً” .

أضاف: “كنت في عالمك الصغير تخبّئ فيض حزنك وتغفو على أسئلة الزمن الصعب .. نم وادعاً يا خفقة القلب، فقد رحلت مع كبريائك وسموك .. نم وادعاً يا شقيقي الذي هشّم روحي سفره المباغت” .