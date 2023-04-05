كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:47 مساءً - أشادت الفنانة أصالة بمسلسل “كامل العدد”، مشيرة إلى تفوق فريق العمل به وأنه يشبه المسلسلات الأجنبية في تميزها، ناصحة المتابعين بمشاهدته .
كتبت أصالة في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كامل العدد ما بيقلّ شعرة واحدة عن الأجنبي .. المهم، مو منطقي شو حلو” .
تابعت: “وحبيت كلّ الناس وكأنهم عيلتي وصحابي وولادي وإخراج شو وحوار شو !! .. تمثيل متل الخيال، ضحك ومتعة وفائدة .. بإختصار لازم ينشاف” .
يذكر أن مسلسل “كامل العدد” تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان .. وهو مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي .
وحقق العمل نجاحا كبيرا، متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة على إحدى المنصات الرقمية .. كما حصل على إشادات واسعة من جانب مشاهير الفن والمجتمع .
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، إسعاد يونس وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تشيد بهذا المسلسل: “تمثيل متل الخيال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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