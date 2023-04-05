أصالة تشيد بهذا المسلسل: “تمثيل متل الخيال”

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:47 مساءً - أشادت الفنانة أصالة بمسلسل “كامل العدد”، مشيرة إلى تفوق فريق العمل به وأنه يشبه المسلسلات الأجنبية في تميزها، ناصحة المتابعين بمشاهدته .

كتبت أصالة في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كامل العدد ما بيقلّ شعرة واحدة عن الأجنبي .. المهم، مو منطقي شو حلو” .

تابعت: “وحبيت كلّ الناس وكأنهم عيلتي وصحابي وولادي وإخراج شو وحوار شو !! .. تمثيل متل الخيال، ضحك ومتعة وفائدة .. بإختصار لازم ينشاف” .

يذكر أن مسلسل “كامل العدد” تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان .. وهو مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي .

وحقق العمل نجاحا كبيرا، متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة على إحدى المنصات الرقمية .. كما حصل على إشادات واسعة من جانب مشاهير الفن والمجتمع .

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، إسعاد يونس وغيرهم .