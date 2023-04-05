بسبب ضيف من ضيوف الخمس حلقات الأولى .. عصام كاريكا يكشف أكاذيب وفبركة برنامج رامز جلال

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:47 مساءً - كشف الفنان عصام كاريكا عن حقيقة معرفة ضيوف برنامج المقالب “رامز نيفر إند” للفنان رامز جلال بطبيعة البرنامج وكونهم سيتعرض للمقلب الذي يقوم عليه العمل .

أكد عصام كاريكا خلال مقابلة له في برنامج “القاهرة اليوم” على أن أحد ضيوف البرنامج لهذا العام دون أن يكشف هويته أخبره بذهابه لتصوير مقلب ببرنامج رامز جلال، راويا له تفاصيل المقلب .

وأعرب “كاريكا” عن اندهاشه من هذا الفنان الذي أنكر في نهاية حلقته التي تم عرضها رابع أو خامس أيام رمضان علمه بالمقلب وطبيعته، على الرغم من معرفته المسبقة به .

فقال عصام كاريكا في تصريحاته: “فيه واحد من اللي طلعوا صديق ليا كان فيه بيني وبينه ميعاد، قالي معلش هطلع مع رامز وبعدين لما ارجع هنتقابل” .

تابع: “قولتله السنة دي إيه، قالي هيحطنا في زلزال ومش عارف إيه .. وأنا بتفرج على الحلقة حلف إنه مكنش يعرف وهو كان قايلي بجد إنه طالع وعارف الحدوتة” .

كما أشار الفنان عصام كاريكا إلى أنه تمت استضافته في برامج المقالب لرامز جلال 3 مرات، وفي جميعها كان على علم بذلك .

وعلق على سبب قبوله التواجد بها قائلا: “برامج رامز بتتشاف بطريقة جامدة جدا، فتقدر في البرنامج تعمل أي حركة تبقى محسوبالك .. ثانيا ليه مروحش، الفلوس كانت عادي، دلوقتي بيدفعوا أكتر بكتير” .

واصل: “وحد من الإعداد بيكلمك يقولك احنا عايزينك في برنامج في الغردقة لما رحت القرش والكلام ده، بس خلي بالك ده رامز وهيعمل كذا” .

يذكر أن هؤلاء النجوم كانوا قد وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال في أول خمس حلقات ببرنامج “رامز نيفر إند” وهم: محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا ومحمود كهربا وياسمين عز .