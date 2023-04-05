نقابة المهن التمثيلية تشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب علاج شيرين الطحان

القاهرة - سامية سيد - قدمت نقابة المهن التمثيلية الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب النقابة في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة.

وأصدر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية بيانا قال فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب نقابة المهن التمثيلية في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وفقنا الله لما فيه الخير لكم دائما".



خطاب شكر

وكانت أكدت الفنانة شيرين الطحان، لـ"الخليج 365"، أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، موضحة: "كان عندى مشاكل فى قلبى والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم نازلين، إمبارح كنت خلصانة بموت ومنتهية تماماً".

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان مسلسل "رمضان كريم"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2017 والذى جسدت فيه دور زوجة المعلم حناوى الذى أدى دوره الفنان محمد محمود، إلا أنها لن تتواجد فى الجزء الثانى من العمل وإلغاء دورها وكذلك دور محمد محمود

وشارك فى بطولة الجزء الأول من المسلسل روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الأول فى إطار اجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه، وكذلك العادات السلبية التي لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتي في هذه الأيام الفاضلة كالتحرش والفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.

يذكر أن شيرين الطحان بدأت حياتها العملية كمذيعة فى التليفزيون المصرى ودخلت بعد ذلك عالم التمثيل وشاركت فى أكثر من عمل أبرزها فيلم "45 يوم"، وفيلم "أعز صحاب"، ومسلسلات "رقم مجهول" و"اسم مؤقت" مع يوسف الشريف، و"الركين"، و"مريم" مع هيفاء وهبى، و"السبع وصايا".