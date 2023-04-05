شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7.. هل ينقذ الدكتور ربيع عترة بعدما تحول لرجل كبير السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثالثة عشر، من مسلسل الكبير أوى 7، بأعطاء دكتور ربيع "بيومى فؤاد"، تركيبة للكبير "أحمد مكى" من أجل عودة ابنه العترة "مصطفى غريب "إلى جسمه الطبيعى ولكن التركيبة فشلت وتحول إلى العترة إلى رجل عجوز، لذلك هلى ينقذه دكتور ربيع و يعدل التركيبة، هذا ما ستكشفه الحلقة الرابعة عشر من المسلسل.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.