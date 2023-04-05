شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل كشف مستعجل بحضور صناعه وأبطاله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج شادى الرملى، صباح اليوم، من تصوير مسلسل كشف مستعجل فى لوكيشن تصوير بمنطقة التجمع، وبحضور أبطال العمل وصناعه، بالكامل، وشهدت أجواء الفركش حالة من البهجة والاحتفال والتقاط الصور التذكارية لكل من ساهم فى المسلسل.

كشف مستعجل

حضر الاحتفال عدد من أبطال المسلسل منهم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادى مهنا وإلهام وجدى، بالإضافة لضيف شرف المسلسل محمد لطفى، والفنان عزت زين.



كشف مستعجل

ويبدأ عرض مسلسل "كشف مستعجل" تليفزيونيا يوم الجمعة المقبل 16 رمضان، وذلك عبر قنوات الحياة وdmc، خاصة بعد النجاح الذى حققه المسلسل خلال عرضه الأول حصريا على منصة watch it فى النصف الأول من رمضان، كما يستمر عرض آخر حلقتين من المسلسل عبر منصة WATCH IT اليوم الأربعاء وغدا الخميس.



أبطال كشف مستعجل

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كل من محمد لطفي ومحمد علي رزق، وليلى عز العرب، والأطفال ريما ولافينا ومن تأليف إيهاب عبد بليبل، وإخراج شادى الرملى.