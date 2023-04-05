القومي للترجمة يشارك في معرض الكتاب المسرحي بالأعلى للثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة والذي يستمر حتى 12 أبريل 2023.

وخلال المعرض يقدم المركز القومي للترجمة مجموعة كبيرة من كتب المسرح بالإضافة إلى أحدث إصداراته، نذكر منها: "المسرح المصري القديم"، "عشر مسرحيات مفقودة"، "نظريات المسرح"، "نحو مسرح ضروري"، "كتابة المسرحية"، "جماليات الأداء"، "الدراما العربية المبكرة"، "منزل الأشباح"، "الفينيقيات"، "فن كتابة المسرحية"، "موسوعة المسرح"، "المسرح

الروماني"، "تيمورلنك"، "البؤس والنبل"، "تاريخ نقدي لعقد التسعينيات"، "الستة والثلاثون موقفًا دراميًا"، "أوديب ملكًا"،"نظرية المعرفة"، "عقولنا تتحدث"، "حاملات القرابين" ، "النقد الثقافي: النظرية الأدبية وما بعد البنيوية"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "بنية الشخصية"، "الجندر والوطن والرواية العربية"، "المسرح الروماني" و"شاشة العالم".