فنون أسوان والتراث الواحاتي في ليالي رمضان بالوادي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية، ضمن فعاليات ليالي رمضان للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، عرضًا فنيًا على مسرح سينما هيبس، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الدينية احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

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واصل مقهى طه حسين الثقافي فعالياته الثقافية ببرنامج العودة الى الجذور "شهادات ورؤى" تحدث به الشاعر مصطفى ضبع موضحًا فكرة العودة إلى الجذور، وأنه كما للنبات جذور فالإنسان له جذور وفكرة الحنين للماضى تأتي كمحاولة لإبراز الهوية، كما تحدث عن التراث والموسيقى الفلكلورية وعن مفكرين وأدباء يحاولون إحياء التراث الواحاتي القديم.

وأشار أن هناك تيارات ثقافية لها أثر كبير في إحياء التراث والعودة إلى الجذور، وتناول مسألة الخلط بين التراث البدوي والتراث الواحاتي، وعرج في حديثه إلى العادات والتقاليد والأمثال الواحاتية القديمة، إلى جانب احتفالات الزواج والسبوع وعن طقوس الزواج في قرية القصر. وشهد البرنامج أمسية شعرية لشعراء من إقليم وسط الصعيد الثقافي.

وضمن برنامج فرع ثقافة الوادي الجديد نظم قصر ثقافة الخارجة قافلة ثقافية بقرية عبدالسلام عارف تضمنت محاضرة بعنوان "أهمية التكافل الاجتماعي للفرد والمجتمع" تحدث بها

أحمد سعد نظيم عن التكافل الاجتماعي الذى يعد من أبرز مظاهر التراحم والتعاون بين أبناء المجتمع ويؤدي لتماسكه. إلى جانب تخت موسيقى لفرقة الموسيقى العربية، وعرض تنورة لفرقة الخارجة للفنون الشعبية وورشة أشغال يدوية لعمل فانوس وهلال ومدفع رمضان بقماش الخيامية، وواصل كل من بيت ثقافة القصر ومركز التدريب على الحرف ورشة الأشغال اليدوية "الثوب الواحاتي"، ورشة "الخزف"، كما نظم قصر ثقافة موط ورشة فنون تشكيلية متنوعة للمواهب من ذوى الهمم، وقدم قصر ثقافة موط عرضًا لفرقة التلقائيين بموط على مسرح قصر ثقافة موط، ونظمت ورشة حكي شعبية بعنوان "أهمية الألعاب الشعبية وأضرار الألعاب الالكترونية" بمركز شباب القصر.

الفعاليات نظمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وقدمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.