بحضور نجوم الفن .. اللقطات الأولى من جنازة والد دينا الشربيني

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:54 مساءً - أقيمت منذ قليل عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على السيد/ محمد الشربيني والد الفنانة دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .

وظهرت دينا الشربيني في عدد من الصور المتداولة وهي تجلس برفقة والدها في سيارة نقل الموتي .. كما دخلت في حالة انهيار وبكاء شديد لحظة دخول الجثمان إلى المسجد .

فيما حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة والد دينا الشربيني وتقديم واجب العزاء لها، وجاء من بينهم: كندة علوش، إنجي المقدم، ريهام عبد الغفور وصبا مبارك .

بالإضافة إلى الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والسيناريست تامر حبيب ودرة وزوجها هاني سعد وحلا شيحة وغيرهم .

وكانت قد أعلنت الفنانة دينا الشربيني خبر وفاة والدها في الساعات القليلة الماضية في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

فكتبت دينا الشربيني: “توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني .. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة” .

أضافت كاشفة عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والدها: “صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى – التجمع الخامس” .