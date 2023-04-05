كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:54 مساءً - أقيمت منذ قليل عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على السيد/ محمد الشربيني والد الفنانة دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .
وظهرت دينا الشربيني في عدد من الصور المتداولة وهي تجلس برفقة والدها في سيارة نقل الموتي .. كما دخلت في حالة انهيار وبكاء شديد لحظة دخول الجثمان إلى المسجد .
فيما حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة والد دينا الشربيني وتقديم واجب العزاء لها، وجاء من بينهم: كندة علوش، إنجي المقدم، ريهام عبد الغفور وصبا مبارك .
بالإضافة إلى الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان والسيناريست تامر حبيب ودرة وزوجها هاني سعد وحلا شيحة وغيرهم .
وكانت قد أعلنت الفنانة دينا الشربيني خبر وفاة والدها في الساعات القليلة الماضية في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” .
فكتبت دينا الشربيني: “توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني .. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة” .
أضافت كاشفة عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والدها: “صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى – التجمع الخامس” .
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور نجوم الفن .. اللقطات الأولى من جنازة والد دينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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