عارضة الأزياء جيجي حديد بالساري الهندي إلى جانب شاروخان

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد عدة صور لها وهي تتألق بساري هندي من توقيع مصمم الأزياء سانديب خوسلا، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".وكانت الصورة الأبرز في منشورها الذي وثق تواجدها في حفل افتتاح مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي في مومباي، هي التي أظهرتها خلاله وبجانبها نجم بوليوود الشهير شاروخان.

افتتاح مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي (NMACC)

وأقيم في مساء 31 مارس 2023، افتتاح مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي (NMACC) في مركز جيو وورلد في مومباي، كبداية جديدة للفنون الجميلة والمسرح والموسيقى والحرف الهندية.

ومن خلال وضع فنون الأداء والثقافة الهندية على الخريطة، افتتح المركز فصلاً جديداً مع الروعة المسرحية لفيروز عباس خان The Great Indian Musical.

وقد تمت تسمية المركز على اسم مؤسسيْه "الملياردير الهندي موكيش أمباني وزوجته نيتا" المعروفين بعلاقتهما الوثيقة مع بوليوود.. وقد حرصا على أن يكون أصدقاؤهما المشاهير سواء المحليون أو العالميون في حضور الافتتاح الساحر؛ حيث تدفق الضيوف من الهند وخارجها.

اغتنمت نجمات بوليوود هذه الفرصة بشكل خاص للدخول بأفضل ملابسهن في المساء؛ مما جعل الأنظار تنطلق نحوهن وراء اختياراتهن لهذه الليلة.

عرض مركز نيتا موكيش أمباني الثقافي الأول من نوعه في الهند، المركز الثقافي متعدد التخصصات، أفضل عروض الهند في الموسيقى والمسرح والفنون الجميلة والحِرف اليدوية. سيشكل المركز خطوة حاسمة أخرى في تعزيز البنية التحتية الثقافية في الهند، وتحقيق أفضل ما في الهند والعالم في مجال الفنون.

المركز الثقافي هو موطن لثلاث مساحات للفنون المسرحية- المسرح الكبير المهيب الذي يتسع لـ 2000 مقعد، مسرح الأستوديو المتقدم تقنياً، والذي يتسع لـ 250 مقعداً، والمكعب الديناميكي الذي يتسع لـ 12 مقعداً.. كما يضم بيت الفن Art House، وهو مساحة مخصصة للفنون البصرية من أربعة طوابق، تم بناؤها وفقاً لمعايير المتاحف العالمية؛ لإيواء مجموعة متغيرة من المعروضات والتركيبات من أفضل المواهب الفنية في جميع أنحاء الهند والعالم.. ينتشر عبر مباني المركز مزيجٌ آسر من الفن العام لفنانين هنود وعالميين مشهورين، بما في ذلك Kamal Kunj- واحدة من أكبر لوحات Pichwai في الهند.

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