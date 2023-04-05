شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى يخوف لسه ماجاش" الشيخ زيان يتنبأ بمستقبل طه القماش في سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ زيان في خلال أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل سوق الكانتو، لـ طه القماش "أمير كرارة"، أن ما خفى عنه كان الأسوأ، حيث قال له "اللى يخوف لسه ماجاش، الراجل مابيعرفش أنه صحيح قادر يشيل غير والشيلة تنياله ضهره، شايلها من صغره، اسمه اللى اتسمى بيه، هيشيل أذاه، ووزره، الحجة مبتتقسمش على تلاتة، واحد بس هو اللى لازم يشيلها".



سوق الكانتو

ويأتي ذلك بعد أن كشف حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، لـ فاطمة "مها نصار"، عن اسمه الحقيقى وهو "طه"، في خلال الأحداث السابقة من سوق الكانتو، مما يدل على أن الشيخ زيان، يتنبأ لـ طه بـ مستقبل محفوف بالمخاطر، بسبب أن يحمل اسم جده الحقيقى.



سوق الكانتو

وبالتالي فأن الحلقات القادمة من سوق الكانتو، ستكشف عن صعوبات جديدة ستواجه طه القماش، خاصة بعد موت جده حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، في نهاية أحداث الحلقة.



سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.