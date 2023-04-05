شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لتصميم بوستر الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب مسابقة بين طلاب كليات الفنون الجميلة التطبيقية والأكاديميات والمعاهد الفنية المصرية لتصميم بوستر دورته الأولى المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل .

وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن اقتصار المسابقة علي طلبة الفنون الهدف منه إشراك الشباب في وضع رؤية خاصة بهم لمهرجان يعبر عن إبداعاتهم في شتي المجالات الفنية وألا تقتصر مشاركتهم فيه علي التنظيم والتنافس بالأفلام علي الجوائز فقط ولكن تمتد لتشمل تصميم البوستر والدروع التكريمية والجوائز التي ستمنح للأعمال الفائزة في مسابقات المهرجان.

ومن جانبه أشار الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان إلى أن شروط المشاركة في المسابقة تتضمن أن يكون المصمم من طلبة كليات الفنون وأن يعبر التصميم عن هوية المهرجان كأول مهرجان سينمائي خاص بالشباب يقام بمدينة الغردقة وألا يكون سبق نشر أو إستخدام البوستر من قبل في أي مهرجان أو حدث فني أخر ، على أن يكون أخر موعد للمشاركة هو 30 يونيو المقبل ويمنح المهرجان جائزة مالية لصاحب التصميم الفائز ومن المقرر الكشف عنه قبل إنطلاق المهرجان بعدة أسابيع .

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

هو أول مهرجان سينمائي نوعي يهتم بسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية، ومحافظة البحر الأحمر والعديد من الوزارات والجهات والشركات الخاصة مثل شركة إير كايرو الناقل الرئيسي لضيوفه .

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين .

تقام دورته الأولي خلال شهر سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة كما يمنح المهرجان جائزة خاصة أطلق عليها الجائزة الخضراء وتمنح للفيلم الذي يدعم مفهوم الحفاظ علي البيئة.