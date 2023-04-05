شكرا لقرائتكم خبر عن "جعفر العمدة" يبرز الوجوه الجديدة فى دراما رمضان 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب موسم دراما رمضان 2023، شهادة نجومية عدد من الممثلين كانت لهم بصمات واضحة فى الأعمال التى شاركوا فيها هذا الموسم، جسد كل منهم أدورًا مركبة وبرعوا فى أداء تفاصيلها بحرفية، ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز الوجوه الجديدة من خلال مسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان.





أحمد عبد الله يجسد شخصية كارم فتح الله عدو محمد رمضان بالمسلسل أحمد عبد الله يجسد شخصية كارم فتح الله عدو محمد رمضان بالمسلسل بدأ مسيرته مع برنامج طبيب الحياة عبر شاشة قناة الحياة فى بداية أدواره كان يلعب الأدوار الدرامية لمدة استمرت 4 سنوات حتى قدم الشخصية الأشهر له "كارم" فى مسلسل جعفر العمدة

لما كتكتصديقة أحمد داش فى المسلسل لما كتكتصديقة أحمد داش فى المسلسل هى ابنة المنتج السينمائى الراحل إسماعيل كتكت وألفنانة أمل رزق خريجة المعهد العإلى للفنون المسرحية تحب ألفن منذ صغرها وتصر على استكمال مسيرة والديها تحرص على الظهور مع والدتها فى الكثير من المهرجانات والاحتفالات شاركت فى عدد من الأعمال أبرزها مسلسل جعفر العمدة وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن

عماد صفوتمن أبرز الوجوه الجديدة فى موسم رمضان هذا العام عماد صفوتمن أبرز الوجوه الجديدة فى موسم رمضان هذا العام جسد شخصية إسماعيل فى المسلسل الذى حأول توصيل "جعفر" بخاطف ابنه اكتشفه المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز كانت بدايته فى مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة 2019 شارك فى عدة أعمال منها: مفترق طرق مع هند صبرى وإياد نصار أعاد المخرج محمد سامى اكتشافه هذا العام



جورى بكرجسدت شخصية وداد زوجة سيد شقيق جعفر فى المسلسل جورى بكرجسدت شخصية وداد زوجة سيد شقيق جعفر فى المسلسل تخرجت فى كلية الإعلام وعملت مذيعة ومقدمة برامج وممثلة بدأت مشوارها من خلال مجال الأزياء وحصدت جائزة أفضل عارضة أزياء فى آسيا والوصيفة فى 2014 لملكة جمال مصر عملت كموديل قبل أن تدخل مجال التمثيل فى 2020 عبر مسلسل ليه لأ، ثم مسلسل البرنس