شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13..ظهور والد سلمى وهدى تطلب من رؤوف العودة إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 ذهاب سيف (حازم إيهاب) برفقة سلمى (جلا هشام) لاختيار مكان لإقامة خطوبتهما، وأثناء ذلك يأتي والدها، والذي رفضت سابقًا مقابلته بعد تركه لهم هي ووالدتها منذ صغرها.

وأثناء محاولة رؤوف (طارق لطفي) لملمة نفسه بعد طلاقه من شيرين (عائشة بن أحمد)، وابتعاد هدى (جيهان الشماشرجي) خاصة مع مجيئ شيرين إلى مكان إقامته، وإخباره أنه مهم بالنسبة لها، حتى بعد انفصالهم، تأتي إليه هدى في نهاية الحلقة، وتطالبه بالعودة إليه، لأنها لا تستطع العيش بدونه.



جيهان الشماشرجي

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.



مذكات زوج الحلقة 13

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.