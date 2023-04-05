شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وصبا مبارك وأحمد داود يحضرون جنازة والد دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الفنانين إلى مسجد المشير طنطاوى لمواساة الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدها ومن هؤلاء النجوم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وصبا مبارك واحمد داود ومجدى بدر وعمر السعيد وهنا شيحة، والمخرج أحمد شفيق.

تعرضت الفنانة دينا الشربيني للانهيار أثناء نقل جثمان والدها داخل المسجد، حيث وصلت دينا منذ قليل رفقة جثمان والدها والذى وافته المنية مساء أمس وحضر بعض أصدقائها وأقاربها،

حرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان.

حرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضا وكتب تعليقا جاء فيه: إحنا في شهر مبارك، وأن شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.

جنازة والد دينا الشربيني

تقام جنازة والد دينا الشربيني بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي، حيث تؤدي النجمة صلاة الجنازة على جثمان والدها وتشيعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير.

وفاة والد دينا الشربيني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها محمد الشربيني، ونشرت النجمة بوست للعزاء عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".































































