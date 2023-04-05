شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام عين شمس تشيد بمسلسل "سوق الكانتو": يقدم حقبة زمنية لم نعاصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتور دينا فاروق أبو زيد، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، بمسلسل سوق الكانتو، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافته إلى أن المسلسل شيق يقدم حقبة زمنية قديمة بأزياء وأجواء تذكرنا فترات زمنية قديمة لم نكن نعاصرها مما يمثل عامل جذب كبير للجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

كان صناع العمل طرحوا البرومو التشويقي له، والذي شهد وقوع أحداث المسلسل في أزمنة قديمة وقت الاحتلال الإنجليزى، وسلط الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

ولقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.

كان الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.