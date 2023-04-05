ليالي رمضان.. المركز الثقافي بكفر الشيخ كامل العدد

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المركز الثقافي بكفر الشيخ، أمس الثلاثاء، انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية، وسط حضور جماهيري كبير، والتي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن برنامج الفعاليات المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

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شهد انطلاق الفعاليات أمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، د. جاكلين بشرى مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وبدأت بافتتاح معرض الفن التشكيلي "تأملات في الطبيعة" للفنان د. فادي بطرس ميخائيل أستاذ الرسم والتصوير المساعد بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ، وترتكز فكرة المعرض حول بناء تكوينات جمالية تجريدية ذات أساس عضوي مستلهمة من عناصر الطبيعة الحية، ثم تفقد معرض كتب إصدارات الهيئة المقام طوال شهر رمضان ببهو المركز الثقافي.

واستقبل المسرح فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال والتي قدمت رقصاتها المميزة الصيادين، السمسمية، بتغني لمين يا حمام، البدو، التنورة، والضمة، تدريب وتصميم عمرو عجمي.

وقدم عرض مسرحي بعنوان "فتوات بولاق" عن قصة نجيب محفوظ، إخراج ودراماتورج أحمد عمارة، ديكور أحمد اللقاني، موسيقى محمد نشأت، بطولة أحمد جاويش، حمادة سلامة، عبد الرحمن جميل، أمنية هلال، شيماء

محمد، إبراهيم أبو العينين، ياسمينا محرم، إبراهيم أبو الفتوح.

تدور أحداث العرض حول صبي مبيض نحاس يدعى "محروس" سأم من العمل فى دكان المعلم "دسوقي" وقرر أن يصبح رجلا من رجال المعلم "عباس" فتوة بولاق، فيوافق الفتوة بشرط أن يقتل قلبه أمام طاعته ويتخلص من حبيبته "حميدة"، وتتوالى الأحداث مع هروب "محروس" في مثابرة للحفاظ على حبه ولخوفه من بطش الفتوة.

بالتزامن مع هذه العروض نظم نادي أدب كفر الشيخ أولى الأمسيات الشعرية ضمن برنامج مقهى خيري شلبي الثقافي، ولقاءات برنامج العودة إلى الجذور "شهادات ورؤى" بمشاركة الأديب وحيد الطويلة، وأدارت الجلسة الشاعرة بسمة شعبان، بمشاركة نخبة متميزة من شعراء الدقهلية وكفر الشيخ منهم عمرو عامر، هالة العكرمي، السيد يوسف، شيرين عرفات، رضا عامر، ابتسام شعبان.