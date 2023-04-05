انتهاء تصوير "كشف مستعجل" بحضور صناعه وأبطاله

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى صباح اليوم المخرج شادي الرملي من تصوير مسلسل "كشف مستعجل" في لوكيشن تصوير بمنطقة التجمع، وبحضور أبطال العمل وصناعه، بالكامل، وشهدت أجواء الفركش حالة من البهجة والاحتفال والتقاط الصور التذكارية لكل من ساهم في المسلسل.

حضر الاحتفال المنتج كريم أبوذكري والمنتج الفني أمير المنشاوي، كما تواجد أبطال المسلسل مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، بالإضافة لضيف شرف المسلسل محمد لطفي، والفنان عزت زين.

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ويبدأ عرض مسلسل "كشف مستعجل" تليفزيونيا يوم الجمعة المقبل 16 رمضان، وذلك عبر قنوات الحياة و dmc، خاصة بعد النجاح الذي حققه المسلسل خلال عرضه الأول حصريا على منصة watch it في

النصف الأول من رمضان، كما يستمر عرض آخر حلقتين من المسلسل عبر منصة WATCH IT اليوم الأربعاء وغدا الخميس.



مسلسل "كشف مستعجل" بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق، وليلى عز العرب، والأطفال ريما و لافينا ومن تأليف إيهاب عبد بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري k media، و برديوسر لوجي حجاب، وموسيقى تصويرية محمد أبوذكري.