أحمد السعدني يكشف كواليس سره الباتع

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان أحمد السعدني، جمهوره ومتابعيه صور من كواليس تصوير مسلسل "سره الباتع"، والذي يعرض حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني.

وانتهى "السعدني" من تصوير أحداث العمل، موجهًا رسائل شكر لجميع العاملين في المسلسل، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" شكراً للاستاذ خالد يوسف شكراً لكل الفنانين و الفنيين الذين تشرفت بالعمل معهم شكراً للاستاذ تامر مرسي و شركة سينرچي علي الدعم غير المحدود بذلنا اقصي جهد لتقديم عمل هادف و مختلف كل سنه و حضراتكم بخير فركش ".

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مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك في بطولة العمل

أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.