مستقبل العالم في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالأعلى للثقافة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة تحت عنوان "مستقبل العالم في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعيchat GPT"، تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية.

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يأتى ذلك في التاسعة مساء غد الخميس، أونلاين، عبر تطبيق زووم ويمكن لمن يرغب المشاركة في التعقيب والمناقشة عبر الرابط التالي:

https://us06web.zoom.us/j/84969669395...

Meeting ID: 849 6966 9395

Passcode: 1234

يدير الندوة المهندس زياد عبدالتواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، ويشارك بها كل من: الدكتور محمد حجازي عضو اللجنة واستشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، والدكتور محمد خليف عضو اللجنة واستشارى الابتكار والتحول الرقمى، والدكتور محمد الطويل استشارى الذكاء الاصطناعي،

والدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لاكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كان المجلس الأعلى للثقافة افتتح الدورة الثانية من معرض الكتاب المسرحى، المقام ببهو المجلس الأعلى للثقافة، وتنظمته لجنة المسرح بالمجلس، وذلك بداية من مساء الإثنين وسوف يتواصل المعرض إلى يوم الأحد المقبل الموافق 9 من شهر أبريل الجارى؛ ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.



