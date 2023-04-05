التنورة التراثية وعروض وورش حكي في معرض فيصل للكتاب.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية يقدمها معرض فيصل للكتاب، في دورته الحادية عشرة، والتي تنظمها الهيئة العامة للكتاب، إذ يشهد مساء اليوم الأربعاء، رابع أيامه، عروض التنورة وورش حكي للأطفال.

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وتُعقد ندوة تحت عنوان «مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية» يديرها الدكتور أحمد هاشم البطريق، ويشارك فيها الشيخ محمود محمد الأبيدي، إمام مسجد فاطمة الزهراء، كما تقدم الهيئة العامة للكتاب مجموعة من الورش للأطفال، فضلًا عن الورش التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، إلى

جانب معرض لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية.



وتقدم وزارة الأوقاف ورشة حكي للأطفال، وعرض فني لفرقة عمرو حمزاوي، ويقدم السيرك القومي لعرض على خشبة المعرض، فضلًا عرض لفرقة التنورة التراثية التابعة لقصور الثقافة.

ومن ناحية أخرى يقدم المعرض خصومات على الإصدارات التي تشارك بها الهيئة العامة للكتاب، وباقي قطاعات الوزارة، ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من 30 ناشرًا.