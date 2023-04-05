عمرو دياب ينعي وفاة والد دينا الشربيني

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:50 مساءً - حرص الفنان عمرو دياب على تقديم التعزية للفنانة دينا الشربيني في وفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا مساء يوم أمس الثلاثاء 4 إبريل .
نعى عمرو دياب والد دينا الشربيني في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، جاء فيها: “خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني” .
تابع: “في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني .. تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان” .
وكانت قد أعلنت الفنانة دينا الشربيني خبر وفاة والدها في الساعات القليلة الماضية في منشور عبر حسابها على موقع “انستجرام” .
فكتبت دينا الشربيني: “توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني .. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة” .
أضافت كاشفة عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والدها: “صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى – التجمع الخامس” .
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