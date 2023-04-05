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أوباميانج يخون برشلونة وينتقل إلى هذا النادي

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محمد الفلاح - كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن النجم الجابوني بيير أوباميانج يمتلك إتفاق مع فريق إنتر ميلان، على الإنضمام له بداية من الموسم المقبل، بعد إنهاء علاقته مع الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب لن يعود إلى برشلونة فى الفترة القادمة مثلما تردد فى الساعات الأخيرة، حيث أن اللاعب يخشي الإقبال على تلك الخطوة، فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها الفريق الكتالزني، فضلا عن تورطه فى بعض قضايا الفساد الآخري.

ويرب أوباميانج أن الظروف داخل برشلونة ليست ممهدة تمامًا لعودته فى الموسم المقبل، مما يجعله يفضل الإنتقال إلى الأفاعي كخطوة مقبلة، بعد تأزم موقفه من الإستمرار مع البلوز.


أوباميانج بديل لوكاكو فى الإنتر

هذا ويعتبر مسئولي الإنتر أن أوباميانج يعد البديل الأنسب للنجم البلجيكي لوكاكو، مهاجم الفريق الإيطالي، والذي من المتوقع رحيله بنهاية الموسم، بعد إنتهاء إعارته مع تشيلسي.

خاصة أن الأخير تكررت إصابته بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، مما يجعل مسئولي الفريق الإيطالي، لا يسعون وراء شراء بصورة نهائية فى الفترة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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