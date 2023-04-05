الفنان تامر حسني يُوجه نصائح جديدة للشباب

واصل الفنان تامر حسني تقديم نصائحه الى الشباب، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً إياهم بعدم الاستسلام واليأس، والخضوع لضغط من يحاولون هدمهم، ويستخدمون أخطاءهم في الماضي ضدهم.

وكتب تامر منشوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "من خلال قراءتي ودراستي الفترة الأخيرة لبعض العلوم، وأهمها علم الدنيا اللي إحنا فيها دي، ومن خلال تجربتي الشخصية، حابب أتكلم عن حاجة مهمة أوي وتخص كل واحد فيكم نفسه يتقدّم في عصر الإحباط اللي إحنا عايشين فيه ده".



وأضاف: "لو أنت غلطت في حاجة زمان، ده مش معناه إنك مينفعش تبقى ضد التصرف ده دلوقتي، دا مش نفاق انت بس كبرت وعقلت وفهمت وبقيت أفضل زي ما ربنا عايزنا نتطور للأفضل، فمتسمحش للناس إنهم يستخدموا ماضيك عشان يهدّوا فكرك الحالي دلوقتي. ده تطور طبيعي للّي عايز يبقى إنسان كويس وقلبه سليم، بالعكس بقى لازم لما حد يفكر يضايقك بطاقة محبطة، أنا عايزك تاخد الطاقة دي تشتغل بيها، وتحولها لوقود حرق يخليك تنجح وتعلى أكتر، عندًا في اللي عايزين يشوفوك فاشل".

واختتم تامر حسني منشوره بالقول: "خليها بقى عادة عندك كل ما حد يحبطك تنجح، وتطوّر نفسك زيادة لحد ما اللي بيحبطك يشوفك فوق جداً، وفارق عنه ساعتها هيضرب نفسه بالجزمة إنه كان بيحاربك، عشان هو هتبقى طاقته فضيت وفشل، عشان وظّف طاقته ليك وأنت وظفت طاقتك وطاقته لخدمتك، فبقى عندك كذا دافع للنجاح يسخنك ويحفزك

النجم تامر حسني، طرح في رمضان الحالي، أغنية بعنوان "رمضان كريم"، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

ويستعد تامر، لإحياء حفلا غنائيا يوم الجمعة 5 مايو بمركز المنارة بالتجمع الخامس ،ويتم طرح التذاكر خلال الأيام المقبلة.

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