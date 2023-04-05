شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار دينا الشربيني لحظة وصول جثمان والدها مسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة دينا الشربيني للانهيار أثناء نقل جثمان والدها داخل المسجد، حيث وصلت النجمة منذ قليل رفقة جثمان والدها والذى وافته المنية مساء أمس وحضر من الفنانين منهم حلا شيحة، وعمر السعيد وبعض أصدقائها وأقاربها،



جثمان والد دينا الشربيني



جثمان والد دينا الشربيني



جنازة والد دينا الشربيني



جنازة والد دينا الشربيني



دينا الشربيني

وصل منذ قليل جثمان والد الفنانة دينا الشربيني إلى مسجد المشير طنطاوى للصلاة علية وتشيعه إلى مثواه الأخير بمدافن القوات المسلحة بالوفاء والامل وكانت تصطحبه داخل السيارة الفنانة دينا الشربيني ويبدوا عليها حالة من الحزن الشديد

حرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان.

حرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضا وكتب تعليقا جاء فيه: احنا في شهر مبارك، وان شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.





جنازة والد دينا الشربيني

تقام جنازة والد دينا الشربيني بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي، حيث تؤدي النجمة صلاة الجنازة على جثمان والدها وتشيعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير.





وفاة والد دينا الشربني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها محمد الشربيني، ونشرت النجمة بوست للعزاء عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".