شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينعي والد دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دينا الشربينى .. حرص النجم عمرو دياب على نعي والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب عبر حسابه بموقع تويتر: خالص العزا للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد/ محمد الشربيني تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان.

حرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضا وكتب تعليقا جاء فيه: احنا في شهر مبارك، وان شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.





دينا الشربينى .. جنازة والد دينا الشربيني

تقام جنازة والد دينا الشربيني بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي، حيث تؤدي النجمة صلاة الجنازة على جثمان والدها وتشيعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير.





دينا الشربينى .. وفاة والد دينا الشربيني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها محمد الشربيني، ونشرت النجمة بوست للعزاء عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".