شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وحلا شيحة وغادة عادل يواسين دينا الشربيني بعد وفاة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إسعاد يونس على مواساة دينا الشربيني في وفاة والدها، إذ كتبت في تعليق عبر حسابها بموقع انستجرام: البقاء والدوام لله، اللهم تقبله في جناتك الواسعة وهب أسرته الصبر والسلوان والقبول. قلبي عندك حبيبتي.

كما حرصت حلا شيحة على مواساة دينا الشربيني أيضا وكتب تعليقا جاء فيه: احنا في شهر مبارك، وان شاء الله في الجنة ونعيمها حبيبتي، ربنا يصبرك على فقده.

وكذلك كتبت الفنانة غادة عادل: البقاء لله حبيبتي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلي ويصبرك حبيبتي.

دينا الشربينى .. جنازة والد دينا الشربيني

تقام جنازة والد دينا الشربيني بعد ظهر اليوم الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي، حيث تؤدي النجمة صلاة الجنازة على جثمان والدها وتشيعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بطريق المشير.



النجوم يواسون دينا الشربيني

وفاة والد دينا الشربني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها محمد الشربيني، ونشرت النجمة بوست للعزاء عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".

أخر أعمال دينا الشربيني

وفي سياق مختلف، تستقبل دور العرض في موسم عيد الفطر فيلم "يوم 13" بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، والذي ينتمى إلى نوعية أفلام الرعب.

وشهد فيلم "يوم 13" عدة تأجيلات في طرحه بالسينمات حيث أن عمليات الجرافيك والمؤثرات البصرية استغرقت وقتًا طويلاً لاسيما وأنه تم تصوير بطريقة الـ 3D، ليكون عيد الفطر المقبل الموعد الذى تم الاستقرار عليه.

وبدأ أبطال وصناع الفيلم الترويج له منذ شهر مايو الماضى، بعد طرح التيزر التشويقى الأول للعمل الذى تدور أحداثه في إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

الفيلم يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 6 سنوات، بينما اشتركا معا في بطولة 3 مسلسلات هى "جراند أوتيل" مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح ، و"زى الشمس" بمشاركة أحمد السعدنى وسوسن بدر وريهام عبد الغفور، و"لعبة النسيان" بمشاركة إنجى المقدم.