شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل حرب على ON ابتداء من يوم الأربعاء المقبل 21 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن مواعيد عرض مسلسل حرب للنجمين أحمد السقا ومحمد فراج المكون من 10 حلقات والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان، حيث يعرض العمل الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، محمود البزاوى، سارة الشامى وعدد من ضيوف الشرف، وطرحت قناة ON البرومو الرسمي للعمل والذى كشف عن مواجهات بين أحمد السقا الذى يجسد دور التكفيري الإرهابي "الظافر" ومحمد فراج الذى يلعب دور الضابط.

وقدم السقا فى رمضان الماضى، مسلسل "الاختيار – القرار" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.

أما محمد فراج فشارك فى شهر رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".