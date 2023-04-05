شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب كابر وبخة تعود بعد 21 عاما بين نيللى كريم ومحمد لطفى بـ"عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشأت قصة حب فى فيلم "سحر العيون" عام 2002 بين النجمة نيللى كريم " كابر" ومحمد لطفى "بخة المكوجى" وتلجأ إلى السحر للإيقاع بحبيبها، وبعد 21 عاما تعود قصة حبهما من جديد لكن بشكل مختلف فى مسلسل "عملة نادرة"، الذى يعرض فى سباق دراما رمضان الحالى.

محمد لطفى يجسد دور شداد فى مسلسل "عملة نادرة" ويحب نادرة "نيللى كريم" منذ الطفولة ويرسل لها خطابا يحكى فيه عن حبه لها منذ الصغر وأنه سوف يفعل أى شىء من أجل أن يحميها.

مسلسل "عملة نادرة" يعرض حصريا على قناة cbc ومنصة watch itتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.