مستوحى من عالم باربى لاند.. طرح التريللر الرسمى لفيلم Barbie.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Barbie المنتظر التريللر الرسمى للعمل، بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى، وأشاد المعجبون به بعد إلقاء نظرة على عالم باربى لاند المبهر.

ويبدو أن الأحداث تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة.

وعلى جانب آخر أكد تقرير موقع "nme" أنه لن تتم إضافة أغنية "Barbie Girl" لفريق Aqua، والتى انتشرت خلال عام 1997 إلى فيلم Barbie، وهو العمل الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية مارجوت روبى، أمام الممثل العالمى ريان جوسلينج.

المجموعة الدنماركية النرويجية، التى تعمل معًا منذ 25 عامًا، علقت مؤخرًا على حذف الأغنية من الفيلم، موضحة أنها لم تكن متفاجئة، حيث أشارت لين نيستروم أحد أبطال الفرقة الموسيقية، قائلة "لم أشعر بغرابة لاستبعاد الأغنية من الفيلم، وهذا من الممكن أن يكون طبيعيا".

فرقة Aqua

أما سورن راستيد أحد أبطال الفرقة أيضا، قال مازحا: "هل يجب أن نقول إننا رفضنا ذلك؟ كما يمكننا أن نقول إن ريان جوسلينج ليس جيدًا بما يكفى".

ومع ذلك، فقد اعترفوا بأنهم متحمسون للفيلم، وأضافت نيستروم قائلة: "أنا أفهم تمامًا سبب عدم استخدامهم الأغنية فى الفيلم، لأنه سيجلب لنا الكثير من الاهتمام".

يحظى فيلم الثنائى مارجوت روبى وريان رينولدز باهتمام كبير، الفيلم الجديد Barbie من إخراج جريتا جيرويج، وبطولة ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ومارجوت روبي المرشحة للأوسكار مرتين، ومن إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التى شاركت أيضًا فى كتابة السيناريو مع نوح بومباج.