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مستوحى من عالم باربى لاند.. طرح التريللر الرسمى لفيلم Barbie.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Barbie المنتظر التريللر الرسمى للعمل، بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى، وأشاد المعجبون به بعد إلقاء نظرة على عالم باربى لاند المبهر.

Barbie trailer has arrived! Margot Robbie dazzles in the OFFICIAL teaser for upcoming movie about the iconic Mattel doll

Having a ball: To a throwback Beach Boys soundtrack, Margot's Barbie cruises through Barbieland, a candyfloss city done in bright bright pastels

Morale: Even the president's office appears to be a place where the staff - a whole phalanx of Barbies - is in a constant state of good humor

Fish-out-of-water comedy: The premise sees the doll characters entering the 'real world' in the movie

History: Based on the Barbie fashion dolls by Mattel from Ruth Handler, the film is the first ever live-action Barbie film to hit the big screen

Barbie and Ken go rogue: Their plastic-fantastic lives are turned upside down (quite literally) when they are seen traveling to the 'real world' in a car the spins up in the air

Take me anywhere: During the opening of the trailer, Barbie appears on the beach to soak up the sun in the idyllic landscape of Barbieland

Vanishing into the role: Her boyfriend Ken - the version played by Ryan - tries to get her attention by waving and calling her name, and she cheerfully responds

Wow: Viewers are plunged into the world where all the women are called Barbie and all the men Ken, leading to a chorus of 'Hi Barbie!' when Margot's character hits the beach

ويبدو أن الأحداث تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة. 

 

أعضاء فرقة Aqua يسخرون من عدم إضافة أغنيتهم Barbie Girl إلى فيلم Barbie

وعلى جانب آخر أكد تقرير موقع "nme" أنه لن تتم إضافة أغنية "Barbie Girl" لفريق Aqua، والتى انتشرت خلال عام 1997 إلى فيلم Barbie، وهو العمل الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية مارجوت روبى، أمام الممثل العالمى ريان جوسلينج.

المجموعة الدنماركية النرويجية، التى تعمل معًا منذ 25 عامًا، علقت مؤخرًا على حذف الأغنية من الفيلم، موضحة أنها لم تكن متفاجئة، حيث أشارت لين نيستروم أحد أبطال الفرقة الموسيقية، قائلة "لم أشعر بغرابة لاستبعاد الأغنية من الفيلم، وهذا من الممكن أن يكون طبيعيا".

فرقة Aqua

فرقة Aqua

أما سورن راستيد أحد أبطال الفرقة أيضا، قال مازحا: "هل يجب أن نقول إننا رفضنا ذلك؟ كما يمكننا أن نقول إن ريان جوسلينج ليس جيدًا بما يكفى".

ومع ذلك، فقد اعترفوا بأنهم متحمسون للفيلم، وأضافت نيستروم قائلة: "أنا أفهم تمامًا سبب عدم استخدامهم الأغنية فى الفيلم، لأنه سيجلب لنا الكثير من الاهتمام".

يحظى فيلم الثنائى مارجوت روبى وريان رينولدز باهتمام كبير، الفيلم الجديد  Barbie من إخراج جريتا جيرويج، وبطولة ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ومارجوت روبي المرشحة للأوسكار مرتين، ومن إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التى شاركت أيضًا فى كتابة السيناريو مع نوح بومباج.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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