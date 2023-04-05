شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حكم: جعفر العمدة نقلة فى مشوارى ومحمد رمضان ساعدنى وشجعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة دعاء حكم عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، والذى يتم عرضه حاليا خلال شهر رمضان الجارى، مضيفة أنها تلقت ردود أفعال إيجابية حول دورها فى العمل، والذى تجسد فيه شخصية صباح شقيقة جعفر ومتزوجة من ابن خالها نعيم (عصام السقا) وتعيش في الحارة بجانب عائلتها.

وأشارت دعاء حكم لـ"الخليج 365" إلى أن اختيارها للمشاركة فى المسلسل كان من المخرج محمد سامى، وذلك بعد مشاركتها فى أكثر من عمل بالدراما خلال العامين الماضين، لافتة إلى أن سامى لا يترك تفصيلة خلال التصوير ويهتم بالممثل، ويريد أن يظهر الكل في أفضل شكل ممكن، كما أن يتعامل مع كل الممثلين بأحسن معاملة لأن سيكون له تأثير كبير على خروج المسلسل بأفضل شكل.

وكشفت دعاء حكم أن تجسيدها لشخصية شقيقة محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة" يعد نقلة كبيرة بالنسبة لها في مشوارها الفني، خاصة وأنها تعمل مع محمد رمضان وهو نجم جماهيرى وصاحب شعبية كبيرة في الشارع وأعماله تكون دائماً الأعلى مشاهدة في الموسم، مشيرة إلى أن محمد رمضات ساعدها وشجعها كثيراً خلال التصوير ووصفته الانسان المتواضع جداً.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصرى على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات، سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.



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