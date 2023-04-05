شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بكرى عن مشاركته فى "جعفر العمدة": ردود الأفعال على شخصيتى صدمتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب محمد بكرى عن كواليس مشاركته فى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان بدور "عبد الجواد" وهو الابن المزيف لجعفر العمدة، وقال إنه ترشح للمسلسل من قبل مخرج العمل محمد سامى، معربا عن سعادته البالغة باختياره فى الدور.

وتابع لـ"الخليج 365" أنه تحمس للعمل بعد معرفته أنه من بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي، موضحًا: "كنت بتمني العمل مع أستاذ محمد سامي لأن هو قد اية بيحب الممثلين وبينورهم في أعماله، وانا بشكره جدا على الفرصة دي خصوصا إنه في أول يوم تصوير كان مبسوط مني جدا بإحساسي في المشاهد وقالي انت هتبقي ممثل مهم قريب براڤو عليك".



محمد بكري ومحمد سامي

كما ذكر: "الدور كمان كان محور الحدث الدرامي لأن هو ده الخط الدرامي الأساسي من ضمن الخطوط الكتيرة في المسلسل وهو خطف ابنه، فاحنا بنحفر في جرح البطل القديم وعجبني نقلات الشخصية بين التراجيديا والكوميديا السوداء وانا بحب الحاجات اللي فيها إثارة وتشويق وعلامات استفهام وألغاز كتيرة وده الحمد لله الدور حققه".

وعن ردود الأفعال التي حصدها بعد ظهوره في العمل، أشار: "الحقيقة كنت متوقع ردود الأفعال علي المسلسل لأنه مسلسل متشاف، وده من الأسباب اللي حمستني، لكن مكنتش متوقع أن دوري هيعمل كل الصدي دة بفضل الله ردود الأفعال فجأتني وصدمتني جدا الحمد لله".



محمد بكري ومحمد رمضان

وأضاف أنه فرح بالتعاون مع الفنان محمد رمضان خلال مشاهده في العمل، لافتا: "كنت هشارك معاه في أكتر من عمل قبل كدا ولكن محصلش نصيب، والحمد لله نصيبي جه في هذا المسلسل، وهو شخص متواضع جدا وبيحب شغله، وبعد مشهد ضرب أبويا ضحك جدا على الأفيه بتاعي وقالي المشهد دة هيبقي تريند وبالفعل ده حصل".

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة كل من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

يعرض مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان يوميا على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، كما تُعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.