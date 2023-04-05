شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المحطات الفنية فى حياة إيمان بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم الأربعاء، الفنانة إيمان بعيد ميلادها، وهى نجمة من نجمات الزمن الجميل تميزت بملامحها البريئة وجمالها النادر من مواليد 5 أبريل 1938، اسمها الحقيقى ليلى هلال ياسين ولدت فى محافظة الإسماعيلية، ولها خمسة أشقاء انتقلت أسرتها إلى القاهرة، وكان حلم حياتها أن تصبح طبيبة مشهورة في مجال علم النفس.

بدأت إيمان مسيرتها الفنية منذ عام 1955 عندما شاركت فى بطولة فيلم "عهد الهوى" مع الفنان فريد الأطرش، واختار الفنان فريد الأطرش اسمها "إيمان"، أثناء تصوير الفيلم، وقد قامت بدور أخت فريد الأطرش في هذا الفيلم.

نجحت في الفيلم ونالت استحسان النقاد والجمهور لتشارك في عدة أفلام حتى مطلع الستينيات، ومن أهم أفلامها، قصة حبى، تحت سماء المدينة، لحن السعادة، علموني الحب، أيام وليالي، حب في حب، صوت من الماضى، حياة و أمل.

وعلى الرغم من مشوارها الفني القصير الذي لم يتعد 15 فيلما، إلا أنها دخلت قلوب جميع المصريين بتمثيلها وجمالها الخلاب ورقتها وأداءها، حيث جسدت البنت الطيبة في أغلب أفلامها الرومانسية.

وعملت إيمان مع أشهر مطربي مصر ومن أشهرها فيلم "أيام وليالى" مع عبد الحليم حافظ، "قصة حبي" و"عهد الهوى"مع فريد الأطرش، "علمونى الحب"مع سعد عبد الوهاب".

"عشانك يا قمر"، "أنا لك على طول خليك ليا"، أغنيات تغنى بها العندليب الأسمر، عبدالحليم حافظ، للفنانة إيمان، التي عرفها الجمهور بحبيبة عبدالحليم، وحققا نجاحات كبيرة .

تزوجت لفترة من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش ثم انفصلت عنه، والتقت إيمان بعدها بزوجها الحالي والألماني الجنسية المهندس ماكس شيلدين، ونشأت بينهما قصة حب قوية، توّجت بالزواج في 1962، لتقرر من بعدها اعتزال الفن نهائيا، والتفرّغ لمنزلها وحياتها الجديدة، والانتقال معه إلى ألمانيا للاستقرار هناك.