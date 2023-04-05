إقبال جماهيري على ليالي رمضان في اليوم السادس بأسوان

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت ليالي رمضان الثقافية والفنية لليوم السادس إقبالًا جماهيريًا بحديقة الشيراتون، التى تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برنامج الاحتفالات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات.

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وقدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية عرضًا فنيًا لاقى تفاعلًا من الجمهور قدمت خلاله الفرقة عددًا من الأغنيات منها "مد مد، آل بيت النبى، ياحبايب مصر، يا مسهرنى، إسكندرية مارية، ابعتلى جواب، من غير ماتتكلمى، قولى عملك ايه قلبى" بقيادة حسام حسنى.

ورش حرف بيئية للمرأة والشباب

ونفذت عدة ورش حرف بيئية للمرأة والشباب منها "شنط من الكتان المطرز" للمدربة آلاء ناصر، "خرز بخيط المكرمية" للمدربة إقبال حسين"، إلى جانب استكمال ورشة "جلود" للمدربة شرين حسين، و"خيامية" للمدربة مروة الأمين، بالإضافة لمعرض كتاب إصدارات قصور الثقافة.

وللأطفال نفذت ورشتى"فانوس رمضان" باستخدام ورق الجرائد للمدربة ولاء حسين، و"طبيعة جميلة" عن رمضان بألوان الشمع والكانسون للمدربة مى عبد الهادى.

بالإضافة إلى ورش حكي للأطفال روت الباحثة منى صبري قصة "الحطاب"، أعقبها تنفيذ "ألعاب شعبية" مع الأطفال مثل شد الحبل، الاستغماية، صياد السمك إلى جانب مسابقات ثقافية هويدا عبدالعال واكتشاف مواهب موسى محمد، ورقصات مع الأطفال للفنان أحمد عودوني على أغانى "نوبا واه، بحبك يابلادى".

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة أسوان، وجاءت بحضور

نجوى أحمد مدير عام الفرع، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقد شهدت الليلة حلقة جديدة من "مقهى العقاد الثقافي" وتحدث في "عطر الأحباب" الشاعر عبده الشنهورى عن الراحل "فنجرى التاية" وهو شاعر عامية من أسوان لكنه ينتمي إلى أصول قوصية، وكان ناصرى و شاعرا متفتح الفكر مستنير الأفق بسيط المظهر عميق الجوهر مبتسم الوجه أصيل الملامح، وكان يمتلك الحس الشعري الصادق والقدرة على الاستيعاب والاحتواء، وصور وتراكيب ومعانى وفكر وألفاظ ورموز وعلامات تنم عن فكر شاعر عامي نبت من طين الجنوب حمل على عاتقه هموم الفلاحين المساكين والعمال، من أعماله "ضى القمر، سكة سفر، فاعوص".

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشاعر محمود السنوسى بقصيدة"رمضان، محمود عيد "أنشودة رمضان"، "فى حضور النبى، روحنا يارب" لمحمود رضوان، "صلو عليه، مصر بلدنا ملهاش حل" لعبد الباسط عبدالحميد.