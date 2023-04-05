شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة على dmc والحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال اليوم على قناة dmc الساعة 11.30 مساء ويعاد الساعة 8.30 صباحاً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً.

وتعرض الحلقة أيضاً على قناة الحياة اليوم الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة الحياة دراما تعرض الساعة 11.15 مساء، والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10 مساء.

مسلسل "علاقة مشروعة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

وقال ياسر جلال، خلال لقائه مع الإعلامي رامى رضوان فى برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "dmc" عن العمل: المسلسل اجتماعي رومانسي أحداثه في اطار الإثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سوف يشعر بالتوتر والخوف والقلق و يرتقب الحلقة القادمة لان هذا ما شعر به وهو يقرأ السيناريو الذي كتبته ببراعة المؤلفة سماح الحريري التى سبق وعمل معها في مسلسلى القاصرات وساحرة الجنوب.