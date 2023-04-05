“طيح الله حظك انت وقناتك”.. مي العيدان تهاجم احمد الشقيري.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:47 صباحاً - تناول الاعلامي السعودي احمد الشقيري موضوع الامان في البلاد الخليجية وذلك ضمن احدى حلقات برنامجه “سين” المذاع حاليا ضمن موسم رمضان 2023 على شاشة قناة mbc.

وقد ذكر الشقيري أسم كل من “قطر، الامارات، عمان، السعودية والبحرين” مع عرض علم كل دولة وقال “كلها في قائمة اكثر عشرين دولة امنا في العالم”.

غير ان اللافت كان غياب اسم دولة الكويت وعلمها ما اثار استغراب الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت بينهم الاعلامية مي العيدان.

فقد نشرت مي العيدان مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر وعلقت عليه كاتبة: “وحجي اسم وعلم الكويت اللي محطوط بينهم ما شفته ولا الاخ حاقد على الكويت وسقط عمدا . . الحمدالله ومانطرينك و الكويت طول عمرها بلد امن وامان وانام وابواب بيوتنا مفتوحه لا ارهاب قدر علينا ولا عدوا انتصر. . الحمدالله لان قلوبنا نظيفه وانتمنا الخير لغيرنا قبلنا . . طيح الله حظك انت وقناتك”.

يذكر ان ناشطين اخرين تناولوا نفس الموضوع متسغربين من حذف اسم دولة الكويت وعلمها عن اللائحة التي ذكرها الشقيري.