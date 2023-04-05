شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: بعمل معايشة كاملة مع أدوارى ونسيت نفسى فى شخصية زاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لبلبة عن دور "زاهية" في مسلسل الكتيبة 101، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها لا تحب أن تقلد أحدا في التمثيل وأنها تقيم معايشة كاملة مع الشخصيات التي تقدمها على الشاشة، وأضافت: "شربت ده من تجارب شوفتها فى حياتى لما فقدت والدتى، ولما والدتى فقدت أخويا قبل 4 سنين من وفاتها، كل ده بجمعه واعزل نفسى فى الغرفة ماطلعش منها غير على التصوير وأكون اندمجت، ده كله حسيته مع أمى اللى فى أيامها الأخيرة كنت أتعامل معها على أنها بنتى، وأنا نسيت نفسى وأنا أقدم دور زاهية، نسيت لبلبة خالص".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، ولبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيرين على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.