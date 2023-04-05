شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب ودينا يحضران عرض فيلم "عسل أسود" بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر النجم الكبير لطفى لبيب والفنانة دينا عرض فيلم "عسل أسود"، الذى سيعرض اليوم الأربعاء 5 أبريل بسينما الهناجر، ويعقبه ندوة يديرها الإذاعى إمام عمر بحضور مخرج الفيلم خالد مرعى، ومدير التصوير سامح سليم.

النشاط السينمائى فى سينما الهناجر يقام برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن و بإشراف المخرج السينمائي أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي والذي سوف يتصادف ذلك اليوم مع عيد ميلاده الـ 60 وخروجه علي المعاش.

يعرض هذا النشاط السينمائي الرمضاني من خلال ثلاثة مراكز إبداع هى: سينما الهناجر بساحة الأوبرا بالقاهرة، وسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بشارع فؤاد، وسينما مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة والحضور مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.

فيلم "عسل أسود" عرض عام 2010، بطولة النجم الكوميدى أحمد حلمى ويشاركه فى الفيلم كل من إدوارد وأنعام سالوسة وإيمي سمير غانم ، ويتحدث الفيلم عن شخصية "مصرى سيد العربى" (احمد حلمي) الذي ترك مصر وهاجر إلى أمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد عشرين عاما يعود لبلده ولديه رغبة في الاستقرار بها بعد وفاة والديه ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه هذا الجواز فتتغير معاملة الجميع معه إلى النقيض فيقرر التمرد على هذا الوضع.