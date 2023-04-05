شكرا لقرائتكم خبر عن من وراء خطف نجل جعفر العمدة؟..هل تتجه أصابع الاتهام نحو "نعيم"؟.. شارك برأيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتصاعد الأحداث في مسلسل جعفر العمدة والذي يلقي تفاعل كبير من الجمهور إضافة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأت تتكهن وتضع العديد من الافتراضات حول من هو الفاعل من دبر عملية خطف ابن جعفر العمدة من وراء الأمر وما هو السبب الذي يجعل شخص يتسبب في كل هذا الألم لمحمد رمضان "جعفر العمدة"وزوجته ثريا "مي كساب" بخطف طفله فور ولادته إضافة إلى إجهاض زوجته الأخري إيمان العاصي.

ورغم أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرضوا العديد من الفرضيات إلا أن شخصية نعيم والتي يقدمها الفنان عصام السقا، هي الأقرب لكونه الفاعل، خاصة وأنه مقرب جدا من جعفر العمدة ويعرف عنه الكثير إضافة إلى أنه شخصية طيبة إلى حد كبير هو ما يجعل هناك العديد من التساؤلات حول حقيقته وحول تفكيره وتصرفاته.. فهل تكشف الحلقات عن كونه الفاعل هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.