محمد صبحي يحذر من الديانة الابراهيمية ومن مخطط لإلغاء الاديان بهدف إنشاء حكومة عالمية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:50 صباحاً - كشف الفنان المصري محمد صبحي عن اعتقاده، بأن هناك من يعمل على تأسيس حكومة عالمية وفق مخطط يُعمل عليه منذ عقود عديدة، يطمح لإبادة 7 مليار نسمة، وحكم مليار مواطن فقط لا غير.

وقال محمد صبحي: “عشان الحكومة العالمية دي تحصل لا بد من إلغاء الاديان فالسنة الماضية خرجت علينا امريكا واسرائيل تنادي العالم كله ان نقف عن الديانة الابراهيمية ونقف عند ابراهيم ولا نتحدث بقى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح”.

واردف “هذه هي الخطوة قبل الاخيرة لإنشاء الحكومة العالمية التي اساسها قائم على اللادين”.

وأضاف: “سموا الراقصات على تيك توك محتوى، وأنهم بيقدموا محتوى، والعالم كله بيتجه للتريند عشان كده، اللي يقول كلام فارغ دلوقتي يبقى تريند، ولكن اللي هيطلع يقول كلام يهم البشرية والإنسانية ده مرفوض وغير مقبول”.

وتابع: “المثلية واحد من الطرق التي يستخدموها لإيقاف النسل وعدم زيادة عدد سكان الأرض، إذ أن المثليون لا يتكاثرون، ولذلك يتم استخدام هذه الطريقة في الترويج للمثلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف نسل البشرية”.

وأشار إلى أن فيروس كورونا تحدث عنه بيل جيتس قبل حدوثه بخمس سنوات، حينما صرح بأن هناك فيروس جديد سينتشر بين المواطنين.