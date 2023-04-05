شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: دموعى فى مسلسل الكتيبة 101 طبيعية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لبلبة لـ"الخليج 365"، عن تقديمها دور زاهية في مسلسل الكتيبة 101 وتحضيرها للشخصية: "لما بقعد أمام التليفزيون كنت بشوف أمهات الشهداء وهما بيتكملوا، وشوفت أمى وتعاملها مع أخويا، الأم دايما تتعامل مع أبنائها وكأنهم أطفال (بيبيهات) مهما كبروا يظل إحساس الأمومة لديها كبير، وأنا بفرح لما بيجيلى دور أم، علشان كدة كنت بدلعه وأقوله إيه الحلاوة دى".

وأضافت لبلبة: "أنا فكرت إنى أمثل ملايين الأمهات فى الوطن العربى ممن لديهم أولاد من الأبطال الذين يدافعون عن أوطانهم، ومفكرتش اطلع بشكل حلو بالعكس، كنت بلبس جلابية فوق الجلابية علشان أظهر سمينة، وقدمت الدور بكل إحساسى، وكنت بعيط بجد دموعي في المسلسل طبيعية 100%".

واستكملت لبلبة: "أنا مش زى بتوع القطرات، وبينى وبين يوسف شاهين فى فيلم (الآخر) موقف فى ذلك الأمر، ففى أول يوم تصوير للفيلم وجدت يوسف شاهين يحضر لأصعب مشهد فى الفيلم، لما حنان ترك بتقولى خطبنى تحت المطر، وأنا بقولها بيحبك؟ ساعتها يوسف شاهين عمل بروفة، وقالى عايز عنيكى مليانة دموع، والدمعة تنزل وانتى بتسألى حنان بيحبك؟ ووقتها لقيت الماكيير معاه زجاجة على ما يبدو بها دموع صناعية، ورفضت وقتها وقولتله أنا عمرى ما بحط الحاجات دى، وأول ما قالى جاهزة، بصيت جوا عنيه وقولت جاهزة، وصورنا المشهد مرة واحدة فقط، أنا بعمل معايشة كاملة مع الدور، وده شىء صعب جدا قدرت أعمله بسبب خبرة السنين وعملى مع كبار المخرجين".

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، ولبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.