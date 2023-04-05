شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: كنت "بتنطط" من الفرحة لما طلبونى للعمل فى مسلسل الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لبلبة لـ"الخليج 365" عن أكثر المشاهد اللافتة فى المسلسل لشخصية "زاهية" الذي تلعبه في مسلسل الكتيبة، وهو مشهد دخولها المستشفى: "مشهد المستشفى من أجمل المشاهد التى جمعتى بعمرو يوسف، وظهرت فيه بدون مكياج والماكيير علاء التونسى اعتقد إن المخرج سيطلب المكياج، لكنه رفض وحرص أن المشهد يظهر بشكل طبيعى، واكتشفت فعلا أن شكلى من غير ميكاج أحسن، وذلك ساعد المشهد أن يكون طبيعيا، خاصة وأنا بقول لعمرو يوسف أنا خايفة أموت من غير ما أشوف ابنك، لأنها تريده أن يتزوج، خاصة أن قلبها تعب من خوفها عليه وعلى بلدى مصر، لأن شخصية زاهية مهمومة بابنها وبولادها فى الكتيبة".



لبلبة في مشهد دخولها المستشفي بمسلسل الكتيبة 101

وأوضحت لبلبة لـ"الخليج 365" أنها فرحت جدا لما عرض عليها المشاركة في مسلسل الكتيبة 101، مشيرة إلى أنها كانت "بتنطط" من الفرحة عندما طلبوها للعمل.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، ولبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيرين على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.