شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 13.. مهرة تفكر فى مصير طفلها وسحر تقترح كتابته باسم زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلم زيدان (ماجد المصري) بأمر الشيك الذي هددت به شقيقته صفاء، مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 لتبتعد عنه، كما يعلم جابر (أحمد العوضي) بترك مهرة شقتها وشقة والدها ومغادرة شبرا، مما يثير جنونه.

وبعد مرور 6 أشهر تصبح مهرة في الشهر الأخير من حملها، وتتحدث مع سحر (مها نصار) عن طفلها، ومصيره، وكتابته باسم غير جابر بعد ولادته وحيرتها من ذلك الأمر، لتقترح عليها سحر كتابته باسم زيدان.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



