شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 13.. شقيق أحمد العوضى يخبره بخلع مهرة له بعد سجنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب عبيد (تامر مجدي) إلى السجن لزيارة شقيقه جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13، ليخبره جابر أن مهرة خلعته، ويوصيه بتتبع تحركاتها ومعرفة ماذا تفعل، ثم تذهب صفاء (انتصار) إلى مهرة (ياسمين عبد العزيز) تهددها وتنصحها بالابتعاد عن زيدان (ماجد المصري) وتعطيها شيك بقيمة 100 ألف جنيه، وتخبرها أن لها شيك آخر بـ 500 ألف عندما تغادر منزل زيدان.

عندما يذهب عبيد إلى مهرة في شبرا ليعلم بنصيحة شقيقه، يعلم أن مهرة تركت المنزل هي وأخواتها، ولا أحد يعلم مكانهم.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.