شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 13.. حياة ياسمين عبد العزيز تتغير بعد تركها شقة شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخبر صفاء (انتصار) يمنى (هدى الإتربي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 13 أن زيدان (ماجد المصري) يتقرب من واحدة من شبرا، وتنصحها بضرورة الاهتمام بزوجها أكثر من ذلك.

يستقبل زيدان مهرة (ياسمين عبد العزيز) وإخوتها فى منزله بعد تركهم شقة شبرا، ويعطي مهرة مفتاح البيت، لتقوم بشكره على كل ما يفعله من أجلها، ووعدها بوقوفه بجانبها طول الوقت حتى إذا قررت التخلي عنه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.